Каррера назвал главную проблему Кокорина

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему Александр Кокорин не смог полностью реализовать свой потенциал.

«Слова Фабио Капелло про Кокорина - чистая правда, я с ним согласен. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. А не реализовался он, на мой взгляд, потому что слишком быстро перестал развиваться. Главная проблема Кокорина в менталитете - он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2025 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года. «Фиорентина» не взяла игрока на предсезонные сборы.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.