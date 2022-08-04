«У каждого своя жизнь». Мостовой в очередной раз обменялся колкостями с Карпиным

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой через прессу ответил своему экс-партнеру по испанской «Сельте» и национальной команде Валерию Карпину, заявившему, что ему неинтересна Медиалига.

«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлен вообще. Я на это не смотрю. Медиалига - непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что Александр возглавил команду бойцов Fight Nights, с которой дебютирует в недавно созданном любительском турнире на тренерском поприще.

«Ростов» Карпина после трех туров РПЛ набрал пять очков и держится в группе лидеров.