Мойзес прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА бразильский защитник Мойзес высказался о переходе в российскую команду.

«Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Очень рад, что ЦСКА оказалась мне такое доверие. Я готов помочь клубу в достижении больших целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», - приводит Метарейтинг сообщение 27-летнего футболиста в социальных сетях.

Мойзес был арендован ЦСКА у «Интернасьонала» с правом выкупа. Всего за данный бразильский клуб он отыграл 96 матчей, забил три гола и отдал 14 результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ботафого», «Коринтианса», «Ред Булл Брагантино» и «Байи».