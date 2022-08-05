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Кукурелья проходит медосмотр для «Челси» в Лондоне

После этого клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.
05 августа 2022 10:07

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прибыл в Лондон.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас футболист проходит медицинское обследование перед трансфером в «Челси». После этого клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку. По данным The Athletic, «Брайтон» ранее отстранил Кукурелью от тренировок с основной командой, чтобы остальные футболисты могли готовиться к старту АПЛ в более спокойной обстановке.

Напомним, что Кукурелья выступает за «Брайтон» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 38 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Барселоны», «Хетафе» и «Эйбара». За сборную Испании он провел пять встреч.

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Кукурелья проходит медосмотр для «Челси» в Лондоне
После этого клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.
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