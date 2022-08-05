«Барселона» просит Пике об уменьшении зарплаты, чтобы не продавать свои активы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с защитником Жераром Пике, на которой попросил его о снижении зарплаты, сообщает ara.
По данным источника, по действующему соглашению клуб обязан будет выплатить своему игроку 52 млн евро за следующий сезон.
Без данного шага со стороны 35-летнего Пике клубу придется продолжить продавать свои активы для регистрации новых трансферов.
Напомним, что этим летом каталонцы подписали в том числе Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Рафинью, Франке Кессье и Андреаса Кристенсена.
источник: Ara