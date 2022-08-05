«Зенит» может купить у «Коринтианса» бразильского защитника Ренана

«Зенит» рассматривает возможность приобретения бразильского защитника Роберта Ренана, сообщает Yahoo Esportes.

На данный момент переговоры проходят неофициально.

По данным источника, агент футболиста уже предложил его услуги дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптону» и владельцам «Манчестер Сити».

Ренан в 2022 году провел семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, что «Зенита» арендовал двух футболистов, принадлежащих «Коринтиансу»: полузащитника Густаво Мантуана и голкипера Ивана Куарежму.