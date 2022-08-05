Тренер «Локомотива» Циннбауэр выделил стандарты «Краснодара»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр назвал сильные стороны следующего соперника «железнодорожников» «Краснодара».

- «Краснодар» — техничная команда, любит владеть мячом, команда быстра в переходах и выходах в атаку. Нужно будет обратить внимание на стандарты, потому что их очень хорошо исполняет Сперцян. Команда стоит компактно, поэтому не всегда легко взломать оборону «Краснодара», - приводит слова Циннбауэра «Чемпионат».

Матч между командами пройдет 6 августа в Краснодаре и должен начаться в 20:00 по московскому времени.

Игра состоится в рамках четвертого тура российской премьер-лиги. После трех матчей «быки» набрали 4 очка, а «железнодорожники» - 2.