Дмитрий Селюк: Даже если на поле выйдет Григорий Иванов, «Уралу» против «Спартака» это не поможет

- Даже если на поле выйдет Григорий Иванов (президент «Урала». – Прим. ред.), «Уралу» это не поможет. Думаю, «Спартак» выиграет с разницей в два мяча. Надо сказать, что у «Спартака» очень хороший календарь на старте. После разгрома от «Зенита» в Суперкубке, просто отличный календарь, чтобы вкатиться в сезон: то «Оренбург», то «Урал». Вот «Краснодар» на выезде обыграли, но в «Краснодаре» сейчас играет много птенцов гнезда Галицкого.

Уехало много легионеров из разных клубов РПЛ, а «Спартак» кого хотел из иностранцев сохранить, всех сохранил. Мой прогноз на игру такой: минус 2 на победу «Спартака».