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Дмитрий Селюк: В матче ЦСКА – «Факел» голов будет мало – можно ставить тотал меньше трех

Завтра четырьмя матчами стартует 4-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч ЦСКА – «Факел».
05 августа 2022 11:57
автор: Юрий Волохов

- Для Федотова «Факел» неудобная команда, что-то подобное мы видели в предыдущем туре в игре в «Пари НН». Федотов не очень любит играть первым номером.

«Факел» очень прилично выглядел на выезде с «Ахматом», а с «Динамо» в Воронеже думаю, все болельщики, как минимум посмотрели видео обзор игры. С «Факелом» всем будет непросто: там нет такого класса игроков, как у ЦСКА, но играют они очень самоотверженно, самоотдача запредельная. «Факел» очень мотивированный, не знаю, насколько их хватит, и какая там скамейка.

Мой прогноз: много голов забито не будет, будет вязкая борьба. Для желающих делать ставку на этот матч, предположу, что можно поставить тотал меньше трех.

источник: «Советский спорт»
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