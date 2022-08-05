Дмитрий Селюк: В матче ЦСКА – «Факел» голов будет мало – можно ставить тотал меньше трех

- Для Федотова «Факел» неудобная команда, что-то подобное мы видели в предыдущем туре в игре в «Пари НН». Федотов не очень любит играть первым номером.

«Факел» очень прилично выглядел на выезде с «Ахматом», а с «Динамо» в Воронеже думаю, все болельщики, как минимум посмотрели видео обзор игры. С «Факелом» всем будет непросто: там нет такого класса игроков, как у ЦСКА, но играют они очень самоотверженно, самоотдача запредельная. «Факел» очень мотивированный, не знаю, насколько их хватит, и какая там скамейка.

Мой прогноз: много голов забито не будет, будет вязкая борьба. Для желающих делать ставку на этот матч, предположу, что можно поставить тотал меньше трех.