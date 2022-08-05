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Пиоли - о готовности Ибрагимовича: Он жаждет побеждать

Ранее швед продлил контракт с «россонери».
05 августа 2022 13:14
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил готовность к новому сезону серии А шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

«Сейчас Златан недоступен, но он находится в постоянном контакте с нами. Он по-прежнему настоящий чемпион, способный изменить ситуацию. Но главное сейчас, что он поправляется, ведь в конце прошлого сезона он пошел на безумные жертвы ради физического состояния.

Люди этого не знают, но тогда он мог тренироваться всего четверть часа. У него потрясающая техника и уникальный футбольный склад ума, но самое главное, что он по-прежнему жаждет побеждать», — сказал Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в минувшем сезоне Ибрагимович провел во всех клубных турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса. Он помог «Милану» стать чемпионом Италии впервые за 11 лет.

источник: La Gazzetta dello Sport
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