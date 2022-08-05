Конте заявил, что «Челси» является претендентом на чемпионство в новом сезоне АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что «аристократы» смогут составить конкуренцию «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в борьбе за первое место в новом сезоне АПЛ.

На вопрос, что нужно «Тоттенхэму», чтобы сразиться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в чемпионской гонке, Конте сказал: «Я думаю, вы забываете о «Челси». Это большая ошибка. Вы говорите о команде, которая выиграла Лигу чемпионов два сезона назад. Почему бы вам не взять «Челси» в эту группу топ-команд? Для меня «Челси» в ней», — приводит слова Конте журналист Вай Бхардвай в соцсетях.

Действующим обладателем золотых медалей в Английской Премьер-лиге является «Манчестер Сити».

В первом туре нового сезона подопечные Томаса Тухеля 6 августа сыграют с «Эвертоном» на выезде.