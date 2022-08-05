«Крылья Советов» вели переговоры с форвардом «Галатасарая» Йылмазом

Тукай Малдан, агент нападающего «Галатасарая» Бариса Йылмаза, подтвердил переговоры по поводу перехода футболиста в самарские «Крылья Советов».

«Переговоры по возможному переходу Йылмаза в «Крылья Советов» и вправду были. Мне позвонили из «Крыльев», но я сказал, что сначала надо поговорить с «Галатасараем». На этом мы закончили наш разговор и, как вы видите, переговоры не сдвинулись с места», - приводит слова Малдана «Чемпионат».

По данным турецких журналистов, «Крылья Советов» хотели арендовать 22-летнего форварда, но главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук не торопится расставаться с игроком.

За данный турецкий клуб Йылмаз выступает с июля прошлого года, приняв участие в 23 матчах за «Галатасарай», в которых он не отличился результативными действиями.