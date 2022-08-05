«Ради этого готов работать изо всех сил». Медина - о цели в ЦСКА

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился личными и командными целями на нынешний сезон.

«Я всегда стараюсь высоко поднимать планку, ставить перед собой максимальные цели. Ради этого я готов работать изо всех сил. Когда я приехал сюда, то сразу захотел выиграть титул, забить как можно больше голов и отдать много голевых передач. В этом сезоне я хочу выйти на двузначную цифру по системе гол+пас, однозначно больше 10. А если говорить о команде, то завоевать с ней титул», — цитирует Медину официальный сайт ЦСКА.

В нынешнем сезоне 25-летний Медина провел три матча за ЦСКА и забил два гола. В следующем матче армейцы примут воронежский «Факел» в 4-м туре РПЛ.