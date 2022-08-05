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«Челси» объявил о переходе Кукурельи

Футболист перебрался из «Брайтона».
05 августа 2022 14:41

«Челси» объявил о переходе защитника Марка Кукурельи из «Брайтона».

По информации СМИ, сумма трансфера составит 55 млн фунтов плюс 7 млн фунтов в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

Напомним, что Кукурелья выступает за «Брайтон» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 38 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Барселоны», «Хетафе» и «Эйбара». За сборную Испании он провел одну встречу.

источник: ФК «Челси»
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