«Челси» объявил о переходе Кукурельи

«Челси» объявил о переходе защитника Марка Кукурельи из «Брайтона».

По информации СМИ, сумма трансфера составит 55 млн фунтов плюс 7 млн фунтов в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

Напомним, что Кукурелья выступает за «Брайтон» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 38 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Барселоны», «Хетафе» и «Эйбара». За сборную Испании он провел одну встречу.