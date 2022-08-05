На «Камп Ноу» состоялась презентация новичка «Барселоны» Левандовски

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» прошла презентация нападающего Роберта Левандовски, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что 33-летний форвард заключил с командой из столицы Каталонии четырехлетний контракт.
Добавим, что Левандовски выступал за «Баварию» с июля 2014 года. Всего в составе клуба он отыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Вместе с мюнхенцами футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов.
источник: ФК «Барселона»