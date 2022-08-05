На «Камп Ноу» состоялась презентация новичка «Барселоны» Левандовски

4-й тур РПЛ с выездами «Спартака» и «Зенита» к Шалимову и в Грозный: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует

6 и 7 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четвертом туре.