Израильский полузащитник Карцев прошел медобследование перед трансфером в московское «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» (Нетания) Эдена Карцева, рассказал об итогах медицинского осмотра своего клиента перед переходом в московское «Динамо».

Напомним, что по данным израильских СМИ, «Динамо» заплатит за футболиста 2,6 млн евро и подпишет с ним трехлетний контракт с зарплатой 500 тыс. евро.

- Эден успешно прошел медобследование. Сегодня он должен подписать контракт с «Динамо», - приводит слова Нимни «Чемпионат».

Добавим, что Карцев выступает за «Маккаби» (Нетания) с августа 2021 года. В его активе 24 матча, два гола и одна результативная передача. Также он провел три матча за сборную Израиля, но не отметился голевыми действиями на поле.