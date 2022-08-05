Каррера объяснил сходства Кокорина и Балотелли в футбольных карьерах

Чемпион России-2016/17 во главе «Спартака» Массимо Каррера рассказал, в чем похожи две футбольные карьеры - Александра Кокорина и Марио Балотелли.

«Кокорин — это русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что одного таланта недостаточно для достижения высоких результатов. Таких примеров в футболе много. Только люди с сильным характером способны полностью раскрыть свой потенциал», — сказал Каррера Sport24.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2025 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года. «Фиорентина» не взяла игрока на предсезонные сборы.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.