Бикфалви намерен остаться в «Урале» после завершения карьеры

Даниэль Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал о договоренности с президентом клуба о том, что хавбек останется в команде после окончания карьеры.

«Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге. Я говорил с ним и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие. У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться. Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы», — приводит слова Драгоша «РБ Спорт».

34-летний румын выступает за «Урал» с января 2017 года. На его счету в общей сложности 152 матча за екатеринбургский клуб, в которых он забил 48 голов и сделал 14 результативных передач.