Роберт Левандовски: Я знаю, как играть с «Реалом». «Барселона» здесь для того, чтобы победить

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что знает рецепт победы над мадридским «Реалом».

«Конечно, я хочу сыграть Класико. Я готов встретиться с «Реалом» — я знаю, как против них играть. Прошлый сезон был для них очень хорошим, но «Барселона» здесь для того, чтобы выиграть их.

Я не думаю о «Реале» или Бензема. Он выдающийся бомбардир, много лет играет в Ла Лиге, но для меня важно хорошо играть за «Барсу», а не против него», — сказал Левандовски Mundo Deportivo.

Добавим, что в своей профессиональной карьере Левандовски однажды выходил на поле против «Реала»: в сезоне 2012/13 дортмундская «Боруссия» встречалась с мадридским клубом в полуфинале Лиги чемпионов, а молодой поляк забил покер в ворота «сливочных» в первой встрече 1/2 финала.