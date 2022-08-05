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Рауль Рианчо: Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»

Встреча состоится 6 августа.
05 августа 2022 15:52

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».

«Если «Спартак» хочет стать чемпионом, им нельзя спотыкаться об «Урал». Думаю, при должном настрое красно-белые должна обыграть екатеринбуржцев и продолжить хорошо начатый чемпионат. Желаю удачи команде и тренеру», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет в Екатеринбурге.

После трех туров РПЛ «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с нулем балов располагается на последней, 16-й позиции.

источник: «Спорт-Экспресс»
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