Бывший форвард «Спартака» Ларссон стал игроком «Шальке»

Шведский нападающий Джордан Ларссон подписал контракт с немецким клубом «Шальке» на правах свободного агента.
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.
Стороны подписали соглашение, действующее до конца сезона 2024/2025. В составе команды 25-летний шведский нападающий будет играть под седьмым номером.
В концовке прошлого чемпионата швед воспользовался опцией ФИФА о приостановке действующего контракта с командой РПЛ и доигрывал сезон в клубе АИК.
Напомним, что 27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном. Он защищал цвета столичного клуба с августа 2019 года – на его счету 27 голов и девять результативных передач в 83 матчах за москвичей.
источник: ФК «Шальке»