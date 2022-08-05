«Я счастлив в ЦСКА». Медина - о возможной приостановке контракта

Парагвайский хавбек ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос, стал бы он приостанавливать контракт с армейцами посреди текущего сезона.

«Были мысли приостановить действие контракта с ЦСКА после разрешения ФИФА? Даже не думал об этом. Я поговорил со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля. Я полон решимости играть за ПФК ЦСКА и, самое главное, я очень счастлив здесь.

Команда очень голодна до побед, поэтому мы по максимуму впитываем все, что говорят нам тренеры. У нас очень хорошая команда, настроенная на победу в каждом матче», — цитирует Медина пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне 25-летний Медина провел три матча за ЦСКА и забил два гола. В следующем матче армейцы примут воронежский «Факел» в 4-м туре РПЛ.