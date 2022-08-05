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Ларссон прокомментировал переход в «Шальке»: Я очень рад, что произошли перемены

Швед оказался во второй Бундеслиге.
05 августа 2022 17:09
автор: Александр Шульгин

Шведский нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в гельзенкирхенский «Шальке».

«Я очень рад, что произошли перемены. «Шальке» добился впечатляющего прогресса за последние несколько месяцев, я внимательно следил за командой. Теперь я с нетерпением жду возможности стать частью команды и внести свой вклад в успешный для нас сезон», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, ранее форвард выступал за московский «Спартак», однако сначала уехал на родину и выступал на правах аренды за АИК, а затем воспользовался предоставленной ФИФА возможностью и расторг контракт с красно-белыми.

«Шальке» вернулся в первую Бундеслигу после годичного отсутствия в элитном дивизионе.

источник: ФК «Шальке»
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