Ларссон прокомментировал переход в «Шальке»: Я очень рад, что произошли перемены

Шведский нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в гельзенкирхенский «Шальке».

«Я очень рад, что произошли перемены. «Шальке» добился впечатляющего прогресса за последние несколько месяцев, я внимательно следил за командой. Теперь я с нетерпением жду возможности стать частью команды и внести свой вклад в успешный для нас сезон», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, ранее форвард выступал за московский «Спартак», однако сначала уехал на родину и выступал на правах аренды за АИК, а затем воспользовался предоставленной ФИФА возможностью и расторг контракт с красно-белыми.

«Шальке» вернулся в первую Бундеслигу после годичного отсутствия в элитном дивизионе.