Семин объяснил, почему российской молодежи нужно ориентироваться на бразильцев «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал бразильских футболистов «Зенита» важными игроками с точки зрения развития молодых россиян.

«Клаудиньо, Вендел, Малком - пример для российской молодежи по владению мячом, видению поля, принятию решений и так далее. Соперничая с такими мастерами, любая команда пробует свои силы, тестирует себя на их фоне. У россиян громадный стимул доказать, что они не хуже, это и есть конкуренция. Если все будут одинаковые, никакого развития не произойдет», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, питерцы остались едва ли не единственным клубом, сохранившим легионеров практически в полном объеме. В остальных командах РПЛ львиная доля иностранцев воспользовалась предоставленным им ФИФА правом приостановить контракт и уехать в бесплатную аренду за границу.