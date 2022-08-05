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Тен Хаг - о Роналду: У нас лучший нападающий. Рад, что он в команде

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть английский клуб.
05 августа 2022 18:00
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию, которая произошла в ходе товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1), когда восемь игроков покинули стадион до завершения игры.

«Должен сказать, что в той ситуации многие игроки покинули стадион, но в центре внимания был Криштиану. Это не правильно. Проведите небольшое исследование, и вы обнаружите, что несколько футболистов сделали это. У нас лучший нападающий. Я очень рад, что он здесь, в команде. Все идет по плану», — цитирует тен Хага Daily Express.

В прошлом розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.

источник: The Daily Express
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