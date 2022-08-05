Федотов выделил сильные качества новичка ЦСКА Мендеса

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал сильные игровые качества чилийского полузащитника Виктора Мендеса.

«Хорошая работоспособность — это раз. Хорошая работа с мячом и понимание игры. Виктор уверенно действует с мячом, хорошо чувствует темп и ритм игры, хорошо включается в атаку и видит поле. Это те качества, которые нужны команде для организации атакующих действий. Это молодой футболист, у которого есть перспективы для роста», — сказал Федотов в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

Хавбек не смог принять участие в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2), так как его прошлый клуб «Унион Эспаньол» не успел вовремя предоставить в ФИФА ITC (Международный трансферный сертификат), необходимый для внесения игрока в заявку чемпионата.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.