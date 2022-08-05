В «Спартаке» рассказали, сыграет ли Джикия с «Уралом»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов признался, что участие капитана команды Георгия Джикии в матче четвертого тура РПЛ против екатеринбургского «Урала» пока под вопросом.

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», - приводит слова Зеленова Sport24.ru.

Напомним, что футболист даже не попал в заявку неделей ранее на домашнюю встречу против «Оренбурга» (4:1). Тренерский штаб сообщил, что у Джикии была травма, однако сам футболист никаких комментариев не давал.

После трех туров «Спартак» с семью очками делит лидерство в турнирной таблице с «Зенитом» и ЦСКА. Встреча «Урал» - «Спартак» пройдет в Екатеринбурге 6 августа. Начало в 15.00 по московскому времени.