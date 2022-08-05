Федотов рассказал о конкуренции между Мойзесом и Обляковым

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о сильных сторонах левого защитника Мойзеса и сравнил его уровень игры с качествами Ивана Облякова.

«Мойзес — очень одаренный физически футболист, который отрабатывает «бокс-ту-бокс» в роли латераля, от бровки до бровки. У него есть хорошая завершающая передача, человек способен забивать голы, ну, и хорошо действует в обороне.

Конкуренция между Мойзесом и Обляковым? Мы говорим о том, что Мойзес будет конкурировать с Ваней Обляковым. Ему надо будет доказывать. Понятно, что адаптацию никто не отменял», — цитирует Федотова пресс-служба красно-синих.

Мойзес был арендован ЦСКА у «Интернасьонала» с правом выкупа. Всего за данный бразильский клуб он отыграл 96 матчей, забил три гола и отдал 14 результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ботафого», «Коринтианса», «Ред Булл Брагантино» и «Байи».