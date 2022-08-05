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Масалитин определил сходства в стиле игры ЦСКА и «Факела» перед очной встречей

Матч состоится 5 июня в 17:00 мск.
05 августа 2022 19:21
автор: Александр Бойченко

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение по поводу матча 4-го тура РПЛ с «Факелом».

«То, что оступиться с «Факелом» можно, показало «Динамо». Не стоит недооценивать соперника. В принципе, обе команды провели одинаковые игры — ЦСКА вел и не удержал, а «Факел» проигрывал, но вырвал ничью. Две команды показывают атакующий футбол, где-то даже в ущерб обороне.

Понятно, что ошибки будут. Кто ими лучше воспользуется, тот и выиграет. Команда физически хорошо готова. Понятно, что нет большого мастерства. Жажда борьбы и игры — этим «Факел» все компенсирует», — сказал Масалитин «Чемпионату».

Перед матчем 4-го тура ЦСКА идет на третьем месте с семью очками, в активе воронежского коллектива 14-я позиция и два балла. Команды проведут игру 6 августа в 17:30 мск.

источник: Чемпионат.com
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