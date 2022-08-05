Непомнящий - о затянувшемся поиске Дзюбой новой команды: Мне этого не понять

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Валерий Непомнящий не понимает затянувшейся паузы Артема Дзюбы в поисках новой команды.

«Мне этого не понять. Я, честно говоря, не понимаю его притязаний. Понятно, что ему рано заканчивать - это 100%. Понятно, что любой клуб РПЛ хотел бы его у себя, но что касается его желания играть в Европе, может быть, с этим связано, что все еще не нашел команду.

То, что он имеет право на выбор - это да. Вот, как бы не промахнуться и не у дел не остаться», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» истек 30 июня 2022 года. С тех пор футболист тренируется самостоятельно в поисках вариантов продолжения карьеры.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны турецких клубов, однако причиной отказа, по слухам, стали высокие финансовые запросы россиянина.