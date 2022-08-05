Юрий Семин назвал лучший матч РПЛ после трех туров

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин оценил начало нового сезона РПЛ и назвал лучший матч по итогам трех туров.

«Чемпионат у нас очень эмоциональный, за счет этого много хороших матчей. Наверное, качество футбола можно значительно улучшить, но по накалу российский футбол заслуживает интереса. Пока «Факел» — «Динамо» – лучший матч сезона, на мой взгляд, и роль болельщиков в этом очень велика. Именно они передают напряжение командам», — сказал Семин «Матч ТВ».

Отметим, что эта встреча завершилась со счетом 3:3. «Динамо» вело к перерыву в два мяча, однако хозяева забили два быстрых гола во второй половине встречи. Буквально в следующей атаки бело-голубые вновь вышли вперед, но под занавес встречи «Факел» забил третий мяч и установил окончательный счет (3:3).