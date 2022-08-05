УЕФА обязал «Фенербахче» частично закрыть трибуны после скандала в матче с киевским «Динамо»

УЕФА вынес наказание турецкому «Фенербахче» за поведение фанатов во время домашней встречи против киевского «Динамо» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Оштрафовать «Фенербахче» на €50 тыс. и наказать частичным закрытием стадиона (не менее 5 000 мест) во время следующего матча в рамках клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве принимающего клуба, за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера», - приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

Напомним, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо», которое вышло в следующую стадию, одержав победу по сумме двух матчей.

После первого забитого украинцами мяча фанаты стамбульцев принялись скандировать имя президента России Владимира Путина.