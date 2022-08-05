«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в стартовом поединке Бундеслиги

В первом матче нового сезона немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде разгромила франкфуртский «Айнтрахт».
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команды Юлиана Нагельсманна, в составе которой дублем отметился Джамал Мусиала. Еще по одному мячу забили Бенджамин Павар, Серж Гнабри, Йозуф Киммих и Садио Мане, для которого этот гол стал первым в чемпионате Германии за новую команду.
Хозяева смогли ответить лишь точным ударом Муани Коло.
Напомним, ранее «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, обыграв в гостях «Лейпциг» (5:3).
«Айнтрахт» явдяется действующим победителем Лиги Европы. Вскоре команде предстоит матч за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала».
Бундеслига
1-й тур
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) - «Бавария» (Мюнхен) - 1:6 (0:5)
Голы: Коло, 64 - Киммих, 5; Павар, 11; Мане, 29; Мусиала, 35; 83; Гнабри, 43.