«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на старте нового сезона АПЛ

В матче первого тура нового сезона АПЛ лондонский «Арсенал» на выезде обыграл земляков из «Кристал Пэлас».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров», в составе которых отличился Габриэль Мартинелли. Еще один мяч хозяева забили себе сами - автогол на счету Марка Геи.
Добавим, что за «Арсенал» дебютировал украинец Александр Зинченко, перешедший из «Манчестер Сити». Футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
АПЛ
1-й тур
«Кристал Пэлас» (Лондон) - «Арсенал» (Лондон) - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинелли, 20; Геи, 85 (автогол).
источник: «Советский спорт»