«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на старте нового сезона АПЛ

В матче первого тура нового сезона АПЛ лондонский «Арсенал» на выезде обыграл земляков из «Кристал Пэлас».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров», в составе которых отличился Габриэль Мартинелли. Еще один мяч хозяева забили себе сами - автогол на счету Марка Геи.

Добавим, что за «Арсенал» дебютировал украинец Александр Зинченко, перешедший из «Манчестер Сити». Футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

АПЛ

1-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) - «Арсенал» (Лондон) - 0:2 (0:1)

Голы: Мартинелли, 20; Геи, 85 (автогол).