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«Лион» с победы стартовал в чемпионате Франции, обыграв «Аяччо». Команды доигрывали матч вдесятером

По ходу встречи хозяева лишились основного голкипера.
06 августа 2022 00:04
автор: Александр Шульгин

В первом туре французской Лиги 1 «Лион» дома одержал тяжелую победу над «Аяччо».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Тете и вернувшийся в команду Александр Ляказетт, реализовавший пенальти.

Гости ответили точным ударом Тома Мангани, также забившего с 11-метрового.

На 27-й минуте игры прямую красную карточку получил голкипер «Лиона» Антони Лопеш, оставив свою команду в меньшинстве, однако перед перерывом судья уравнял составы, показав вторую желтую карточку Ромену Амума.

Лига 1
1-й тур
«Лион» - «Аяччо» - 2:1 (2:1)
Голы: Тете, 12; Ляказетт, 21 (с пенальти) - Мангани, 31 (с пенальти).
Удаления: Лопеш, 27 - Амума, 45.

источник: «Советский спорт»
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По ходу встречи хозяева лишились основного голкипера.
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