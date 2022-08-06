ЦСКА даст Гайчу две недели, чтобы проявить себя

Форвард Адольфо Гайч может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает «Метарейтинг», тренерский штаб московского клуба предоставил 23-летнему аргентинскому футболисту шанс зарекомендовать себя в команде.

Отмечается, что на это Гайчу дали две недели, после чего будет принято решение по его будущему в российской команде.

Добавим, что в минувшем сезоне аргентинец выступал на правах аренды за «Уэску».

В составе ЦСКА Гайч 19 матчей, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.