«Вест Хэм» интересуется Салаи, на которого также претендует «Зенит»

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в услугах защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, «молотобойцы» готовятся сделать турецкому клубу официальное предложение.
На игрока также претендует петербургский «Зенит».
Напомним, что Салаи выступает за турецкий клуб с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за стамбульцев 42 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.