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Иванов считает, что Оздоев выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале»

Ранее стало известно, что футболист продолжит свою карьеру в команде «Фатих Карагюмрюк».
06 августа 2022 10:23

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу перехода бывшего полузащитника»Зенита» Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Отметим, что накануне 29-летний хавбек присоединился к турецкой команде на правах свободного агента, заключив контракт сроком на два года.

«Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале», - приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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