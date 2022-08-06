Иванов считает, что Оздоев выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу перехода бывшего полузащитника»Зенита» Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Отметим, что накануне 29-летний хавбек присоединился к турецкой команде на правах свободного агента, заключив контракт сроком на два года.

«Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале», - приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).