Дзюба не ответил на телефонный звонок президента «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об отношениях с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Напомним, что 33-летний футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании прошлого сезона на правах свободного агента. Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года.

«Дзюбе я звонил, он трубку не взял. Но это было не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться!» — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Добавим, что «Урал» пока не набрал очков в новом сезоне РПЛ. После трех туров клуб занимает последнее место в таблице.