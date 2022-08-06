Джанашия уверен, что Кварацхелия станет звездой

Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о перспективах грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Станет звездой, вы что! Я вот сейчас смотрел товарищеские матчи, он многое показал. Пусть это и предсезонка. Он сможет там заиграть, это точно», - приводит слова Джанашии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что грузинский клуб получил 10 млн евро, а зарплата футболиста составит около одного млн евро. Transfermarkt сообщает, что Хварацхелия подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Напомним, что Кварацхелия перед переходом в «Динамо» этой весной играл за «Рубин», где провел 73 матча за неполные три сезона, в которых забил девять мячей и отдал 18 голевых передач.