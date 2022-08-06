Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в ближайшее время получит компенсацию от УЕФА

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (который должен был пройти в Санкт-Петербурге) Алексей Сорокин рассказал о компенсации от УЕФА.

Напомним, что организация перенесла место проведения матч «Реал» - «Ливерпуль» (1:0) на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени.

«Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла - здесь у нас нет юридической позиции», - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.