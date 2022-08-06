Мележиков может покинуть пост генерального директора «Спартака»

Евгений Мележиков может в ближайшее время покинуть пост генерального директора «Спартака».

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, красно-белые уже ищут замену функционеру. Ранее в СМИ сообщалось, что управлением »Спартака» может заняться первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, При этом нынешний владелец клуба Леонид Федун останется миноритарным владельцем акций.

Карпов также добавил, что Ашот Хачатурянц не придет в «Спартак».

Отметим, что московский клуб набрал семь очков в трех стартовых турах РПЛ.