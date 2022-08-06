РФС планирует создать Ретро Кубок России

Российский футбольный союз рассматривает вариант проведения нового турнира.

Как сообщает «РБ-Спорт», соревнование будет называться Ретро Кубок России. В турнире могут принять участие команды, составленные из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы.

Участниками возможного турнира называют «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Крыльев Советов», «Рубин», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».

По сведениям источника, в Ретро Кубке России будет групповой этап (две группы по четыре команды), полуфиналы и финал.