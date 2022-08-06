Гаврилов - о возможном уходе Мележикова: Ничему не удивлюсь

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о том, что генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Пусть руководство решает. Ничему не удивлюсь. В «Спартаке» постоянно кого-то снимают, выгоняют и приводят новых. Это все в порядке вещей сейчас в клубе. Не знаю, пойдет ли смена руководства на пользу клубу», - приводит слова Гаврилова «СЭ».

Ранее сообщалось, что красно-белые уже ищут замену функционеру. Управлением «Спартака» может заняться первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, При этом нынешний владелец клуба Леонид Федун останется миноритарным владельцем акций.

Отметим, что московский клуб набрал семь очков в трех стартовых турах РПЛ.