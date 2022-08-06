Мостовой поддержал идею о проведении Ретро Кубка

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира под эгидой РФС.

Ранее сообщалось, что соревнование будет называться Ретро Кубок России. В турнире могут принять участие команды, составленные из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы.

«Я об этой идее Ретро Кубка лет десять уже говорю. В Испании раньше проводился подобный турнир, в которых участвовали многие ребята, против которых я играл и вместе выступал. Провести Ретро Кубок в России — идея неплохая, но нужен определенный формат. 11 на 11 не подходит. Где-то шесть на шесть, семь на семь — больше подошел бы», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что 2 сентября состоится ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита». В первом победила команда из Санкт-Петербурга (2:0).