Петржела считает, что ни одна команда не хочет подписывать контракт с Дзюбой

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.

«Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу»,- приводит слова Петржелы «СЭ».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.