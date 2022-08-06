Кавазашвили - о возможном уходе Мележикова: Нарушение абсолютной этики и кадровой политики

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Думаю, что это очередное нарушение абсолютной этики и кадровой политики. По-моему, Мележиков очень серьезно подходит этому клубу, где все отдано на откуп не очень справедливых руководителей, - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Ранее сообщалось, что красно-белые уже ищут замену функционеру. Управлением «Спартака» может заняться первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, При этом нынешний владелец клуба Леонид Федун останется миноритарным владельцем акций.

Отметим, что московский клуб набрал семь очков в трех стартовых турах РПЛ.