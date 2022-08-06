«Урал» - «Спартак». Рыбус не попал в заявку московской команды

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и московского «Спартака» на матч четвёртого тура РПЛ.
Отметим, что в заявке красно-белых отсутствует полузащитник Мацей Рыбус.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Подберезкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов.
«Спартака»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Литвинов, Денисов, Зобнин, Мартинс, Умяров, Мозес, Соболев, Промес.
Добавим, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
«Спартак» набрал с семью очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. А «Урал», не набрав очков, располагается на 16-й строчке.
источник: РПЛ