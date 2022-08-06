Дасаев прокомментировал возможное создание турнира Ретро Кубок России

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира под эгидой РФС. Ранее сообщалось, что соревнование будет называться Ретро Кубок России.

В турнире могут принять участие команды, составленные из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы.

«Может быть, и появится зрелищность. Это новая идея, поэтому надо посмотреть, что получится. Сейчас говорить трудно. Если начнется, будем смотреть. С одной стороны, можно, пусть играют ветераны и будут нормально», - приводит слова Дасаева Vprognoze.ru.

Добавим, что 2 сентября состоится ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита». В первом победила команда из Санкт-Петербурга (2:0).