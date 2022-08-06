В «Фенербахче» назвали слухами возможный трансфер Салаи в «Зенит»

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на информацию о возможном переходе защитника клуба Атиллы Салаи в «Зенит».

«Зенит» интересуется Атиллой Салаи? Официального заявления от «Фенербахче» об этом не было. Это просто слухи», - приводит слова Баки «СЭ».

Напомним, что Салаи выступает за турецкий клуб с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за стамбульцев 42 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.